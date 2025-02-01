روسيا تعرض المساعدة في إعادة إعمار سوريا فيما تحاول التوصل لاتفاق بشأن قاعدتين

قال مستشار كبير لشئون الشرق الأوسط لدى الحكومة الروسية، إن موسكو مستعدة للمساعدة في إعادة بناء سوريا فيما تواصل السعي لإبرام اتفاق مع القيادة الجديدة للبلاد للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويكافح الكرملين للحفاظ على بعض القدر من النفوذ في سوريا بعدما تمت الإطاحة بحليفه الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي على أيدي المتمردين الإسلامويين السابقين الذين باتوا يسيطرون الآن على البلاد.

ومكنت القاعدتان العسكريتان، وهما ميناء بحري في طرطوس ومطار في حميميم، موسكو من بسط النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستمثل خسارتهما تراجعا استراتيجيا كبيرا