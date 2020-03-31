ألبوم ديني لريهام عبد الحكيم بمناسبة شهر رمضان

انتهت المطربة ريهام عبد الحكيم، من تسجيل أغنيات ألبوم دينى جديد، يضم 5 أغانى، من كلمات الشاعرين أحمد شتا وأحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقى مودى منير، ومن المقرر طرح في شهر رمضان المقبل على القناة الخاصة بريهام عبد الحكيم عبر موقع يوتيوب.

ومن أبرز أغاني الألبوم "حب رسول الله" كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مودي منير، مكساج إسلام غلاب، وماستر أسامة كمال، و"اعمل اللى عليك"، كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، وترويع موسيقي مودي منير، ومكس وماستر أسامة كمال.

وطرحت ريهام عبد الحكيم مؤخراً أغنيتين على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأولى وطنية بعنوان "ربي اللي حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة كمال، والثانية بعنوان "شكله طيب"، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أحمد مجدى، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.

وكانت ريهام، افتتحت أولى حفلات "الثقافة بين إيديك" التى انطلقت الثلاثاء 24 مارس الماضى، حيث عرض لها لأول مرة حفل كوكب الشرق "أم كلثوم" بتقنية الهولوجرام، وفور بث الحفل على الإنترنت تابعة عدد كبير من المشاهدين من وصل إلى ما يقرب من 63,226 شخصا، وتأتى هذه الحفلة ضمن خطة وزارة الثقافة للتصدى لانتشار فيروس كورونا.

وهو الحفل الذى سبق وقدم على المسرح الكبير يوم 6 مارس الماضى، حيث تجسد خلاله كوكب الشرق أم كلثوم لاستعادة أجواء زمن الفن الجميل، ويأتى ذلك إيماناً من وزارة الثقافة ودار الأوبرا بأهمية مواكبة الطفرات التى حققتها التقنيات الحديثة ومخاطبة أبناء الوطن من خلالها خاصة بعد أن ظهر تأثيرها الواضح فى الحياة اليومية.

وكانت الفنانة ريهام عبد الحكيم، كرمت فى الدورة الماضية من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأولى, وأعربت ريهام عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: "شرف كبير ليا إنى أتكرم من بيتى، ومن مكان بحبه، والتكريم جه فى سن صغير والناس اتكلمت عنى وده تقدير من الوزيرة ورئيس دار الأوبرا"، مضيفة: "دى حاجة تسعدنى وإن اختيارى كل عام دى حاجة كبيرة وأنا بغنى فى الأوبرا من وأنا صغيرة وبحس إنى فعلا فى بيتى".