الأهلي يطلب استمرار إجراءات استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن النادي الأهلي طالب استمرار إجراءات استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وأوضح مصطفى عزام في تصريحات رسمية أنه عقب الإعلان عن إلغاء نادي بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم 12 إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكتروني للاتحاد طلب النادي الأهلي بالاستمرار في اجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وافق على طلب النادي الأهلي على اعتبار أن اجراءات استقدام الحكام قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتباريين، لا سيما مع تقديم تعهد من النادي الأهلي بتحمل التكاليف.