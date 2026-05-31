مياه الإسكندرية: متابعة ميدانية لضمان استقرار الخدمة وسرعة الاستجابة للشكاوى

أجرى المهندس السيد ريان رئيس شركة مياه الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من روافع المياه ومراكز خدمة العملاء ومركز السيطرة والكوارث بالشركة؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية مختلف القطاعات التشغيلية والخدمية.

واستهل ريان، جولته بتفقد رافع مياه محمد نجيب، ورافع مياه مستشفى جيهان، ورافع مياه المحمودية، حيث تابع معدلات التشغيل وخطط العمل داخل الروافع.

واطمئن على استقرار الضغوط بالشبكات وانتظام العمل بالورديات المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة لضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شملت الجولة، عددًا من مراكز خدمة العملاء برفقة الدكتور أمير حجاب، رئيس القطاع التجاري، حيث تفقد مركز خدمة عملاء محرم بك، ومركز خدمة عملاء البلد، ومجمع خدمات كوم الدكة؛ لمتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتأكد من جاهزية العاملين وسرعة إنجاز المعاملات دون معوقات.

وخلال الجولة، استمع رئيس الشركة، إلى آراء العاملين واطلع على آليات التعامل مع طلبات وشكاوى العملاء، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات بصورة حضارية تعكس مستوى الأداء المستهدف وتحقق أعلى معدلات رضا المواطنين.

واختتم ريان، جولته بزيارة مركز السيطرة والكوارث وغرفة العمليات الرئيسية، وتابع منظومة الرصد والمتابعة اللحظية للشكاوى والأحداث، واطلع على آليات التنسيق بين مختلف القطاعات للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استمرار تنفيذ خطط المتابعة الميدانية بجميع مواقع العمل، مشيرًا إلى أن التواجد المستمر بين العاملين ومتابعة الأداء على أرض الواقع يمثلان ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق رؤية تستهدف تقديم خدمة متميزة ومستدامة للمواطنين من خلال التطوير المستمر لمنظومة التشغيل وخدمة العملاء، مع تعزيز سرعة الاستجابة للشكاوى وتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أمير حجاب، رئيس القطاع التجاري، أن جميع مراكز خدمة العملاء تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الأعياد، مع توفير التيسيرات اللازمة لإنجاز خدمات المواطنين بسرعة وكفاءة، مشيرًا إلى استمرار تطوير منظومة العمل وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين ورفع مستوى رضاهم.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة شركة مياه الشرب بالإسكندرية للمتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل وخدمة العملاء للتعامل مع مختلف الظروف والطوارئ بكفاءة وفاعلية.