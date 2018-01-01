ألمانيا: تكثيف حملة التطعيم ضد الوباء خوفا من موجة رابعة

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يروج ساسة وجمعيات ألمانية بصورة متزايدة لتلقي التطعيمات ضد كورونا، مع اقتراب العام الدراسي الجديد وتراجع الاهتمام باللقاح.

وقال أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشار، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل يجب أن يقوموا بالمزيد لتشجيع الآخرين على أن يحذوا حذوهم.

وأضاف وزير المالية شولتس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "علينا إقناع أصدقائنا بتلقي التطعيم. هذه مسألة تمس كل واحد منا".

وفي الوقت نفسه، دعت زاسكيا إيسكن، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والجمعية الألمانية للمدن، إلى حملات التطعيم في المدارس بمجرد بدء العام الدراسي الجديد.

وتختلف مواعيد العطلة الصيفية المدرسية من ولاية إلى أخرى، لكن التدريس الشخصي يبدأ في بعض الولايات الأسبوع المقبل.

وقالت إيسكن في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم إنها تدعم فرق التطعيم المتنقلة في المدارس.

وتوجد بالفعل بعض الخطط قيد التنفيذ، حيث يمكن تطعيم تلاميذ المدارس الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق في المدارس عبر فرق متنقلة في ولاية شليزفيج-هولشتاين.

ويقيم المسؤولون الوضع في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن ويعتزمون إرسال فرق تطعيم متنقلة لتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما.

وتعتزم هامبورج لخدمات التطعيم المتنقلة لطلاب المدارس المهنية.

وحتى الآن تم تطعيم 51% من المواطنين بشكل كامل، لكن العلماء يقولون إن هذا لا يكفي لمنع موجة رابعة من حالات الإصابة، خاصة بالنظر إلى متغير دلتا الأكثر انتشارا.

ويأتي تكثيف الجهود في ظل تباطؤ وتيرة التطعيم، حيث يتم إعطاء حوالي نصف مليون جرعة في المتوسط يوميا، انخفاضا من 1.5 مليون جرعة يوميا في مايو ويونيو الماضيين.