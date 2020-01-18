اليمن يثمن إعلان تمديد نشاط مشروع مسام السعودي لنزع الألغام للعام الرابع

ثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، إعلان مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018، تمديد نشاطه للعام الرابع على التوالي.



وقال الارياني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-: "إن تمديد مشروع "مسام" يأتي تأكيدا لدور الأشقاء في السعودية البناء في اليمن، وجهودهم الصادقة والنبيلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة"‏.



وأضاف الارياني "أن فرق مسام تمكنت منذ إطلاق المشروع يونيو 2018 من نزع أكثر من 264 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل عشوائي وهستيري، وتطهير 24 مليونا و800 ألف و280 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، بتكلفة تقدر بـ133 مليون دولار، وفي ظل ظروف محفوفة بالمخاطر‏".



وأشار إلى أن الجهود والتضحيات الجسيمة التي بذلها فريق المشروع الذي استشهد عدد من خبرائه، أسهمت في نجاة عشرات الآلاف من اليمنيين في المناطق المحررة من موت محقق بواسطة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المدن والقرى، واستطاع مئات الآلاف أن يعيشوا ويمارسوا أعمالهم اليومية بشكل طبيعي‏.



وأكد الارياني أن الجهود التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر محلية، وتزويد الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بالمعدات والأجهزة، امتداد للمواقف الصادقة والنبيلة لأشقائنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية لدعم اليمن في محنته واسناده لاستعادة عافيته.