تركيا تدعو لتوقيع اتفاق سلام شامل بين أذربيجان وأرمينيا

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دعت تركيا إلى إبرام اتفاقية سلام شاملة بين أذربيجان وأرمينيا من أجل إرساء الاستقرار الإقليمي.

وأكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في العاصمة أنقرة اليوم، أن بلاده تدعم الجهود الدولية في إطار مسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال فيدان: إن الطريق المؤدي للاستقرار الإقليمي يمر عبر اتفاقية سلام شاملة بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أن فتح ممر زنغزور يحمل أهمية كبيرة في هذا الإطار.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أعلن في 24 مايو 2022 الاتفاق مع أرمينيا بخصوص فتح الممر لكن دون موعد محدد.

ويربط الممر بين البر الرئيسي لأذربيجان وإقليم ناختشيفان ذاتي الحكم، المتاخم لتركيا، مرورا بالأراضي الأرمينية.

من جانبه، ذكر وزير خارجية أذربيجان أنه ناقش مع نظيره التركي العلاقات الثنائية والاستراتيجية، مؤكدا أن بلاده تربطها بتركيا العديد من اتفاقيات التعاون في شتى المجالات.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، آخرها في عام 2020، انتهت بوقف هش لإطلاق النار.