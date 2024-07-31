عضو المكتب السياسي لحماس: اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى

أعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقالت الحركة في بيان: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وعلق عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق على اغتيال هنية بالقول إن "اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

ومن جهته، ذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن هنية وأحد حراسه "استشهدا إثر استهداف مقرهما في طهران"قتلا في الغارة، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري أعربت في بيان لها، عن "تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف".

وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا".