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تعهد البنك الدولي بتقديم دعم لإثيوبيا بقيمة 6ر16 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، مما يقدم دفعة لأكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، في الوقت الذي يعيد فيه هيكلة ديونه وينفتح أمام المستثمرين الأجانب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن البنك الدولي قال في بيان أمس الثلاثاء إن التمويل سوف يتضمن منحة بقيمة مليار دولار و قرض بشروط ميسرة بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا تعزيز قطاعها المالي وتحسين الشفافية النقدية.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من موافقة صندوق النقد الدولي على منح إثيوبيا حزمة إنقاذ بقيمة 4ر3 مليار دولار.