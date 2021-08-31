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الخارجية الأردنية تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 7:30 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن استهداف المدنيين الأبرياء يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وجددت الوزارة التأكيد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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