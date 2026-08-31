تصعيد في الخليج وسنتكوم ترد على بيان الحرس الثوري

نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ما وصفتها ادعاءات الحرس الثوري الإيراني حول استهداف جزيرة لارك الإيرانية، في ظل تصاعد التوتر في المنقطة مجددا.





أصدرت "سنتكوم" بيانا على منصة "إكس" نفت فيه "ادعاءات الحرس الثوري الإيراني"، مؤكدة أن الضربات الأمريكية لمنع زرع ألغام في مضيق هرمز كانت إجراء محدودا ودقيقا ضد قوات كانت تشكل تهديدا وشيكا.



وشددت "سنتكوم" على أن "إيران هي من أوجدت التهديد بينما عملت القوات الأمريكية على إزالته لحماية الملاحين المدنيين والتجارة العالمية".

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عبر منصة "تروث سوشيال" استهداف جزيرة خرج الإيرانية، مدعياً أنها تتعرض للتدمير، مرفقا منشوره بمقاطع فيديو مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر تدمير المنشآت في الجزيرة.

وقبل ذلك، أعلن الحرس الثوري فجر اليوم الاثنين في بيان عن استهدافه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة البنى التحتية الفنية ومنشآت الصيانة ومواقع تمركز طائرات مقاتلة في قاعدتي "الملك حسين" و"الأزرق" الجويتين في الأردن، في عملية أطلق عليها اسم "معاقبة المعتدي" رداً على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على جزيرة لارك، محذراً من أن أي هجمات جديدة ستقابل بردود أشد.