 أصله عادة أيرلندية.. ماذا تعرف عن الهالوين؟ - بوابة الشروق
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أصله عادة أيرلندية.. ماذا تعرف عن الهالوين؟


نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:10 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:10 م

أزياء مرعبة ومنازل مزينة بزينة الأشباح، لا تخاف فالعالم يحتفل مساء اليوم السبت، الموافق 31 أكتوبر، بالهالوين.

ويعود أصل يوم الهالوين، إلى مهرجان أيرلندي قديم، قبل مئات السنين.

ووفقًا لموقع "هيستوري"، فإن أصل عيد الهالوين يعود لمهرجان "سوين" في حضارة سيلتك الأيرلندية قبل ألفي عام، حيث احتفلوا بالعام الجديد في الأول من نوفمبر.

وفي معتقدات السلتيك، فإن 31 أكتوبر يمثل آخر يوم للصيف، قبل بدء الشتاء القاتم، وهو اليوم الذي يخرج فيه الأموات للأرض، وفقًا لمعتقداتهم.

واحتفالًا بهذا اليوم، احتفل السكان لطرد الأرواح، وأشعلوا النيران وقدموا القرابين، وارتدوا أقنعة وأزياء، وأصبحت حدثًا سنويًا.

وتعززت احتفالات الهالوين في الولايات المتحدة، وخاصة عند هجرة الأيرلنديين في القرن التاسع عشر، الذين مارسوا طقوس الاحتفال في أمريكا.

وسرعان ما اتبع الأمريكان الطقوس الأيرلندية في الاحتفال، حيث انتشر الاحتفال في مناطق متفرقة في البلاد، وأصبح كنوع من التجمع العائلي في الأحياء.

وفي الثلاثينيات، تحول الهالوين إلى احتفال مرح واجتماعي، وتخلى تمامًا عن نزعته الروحانية والعقدية، حيث تم إدخال الأطفال في الاحتفالات، ليتضمن طقوس تجول الأطفال في الأحياء والحصول على الحلوى من المنازل.

وتعتبر ثمرة اليقطين من أبرز رموز هذا الاحتفال اليوم، ويعود ذلك لأن هذه الثمرة كانت في موسم حصادها في الولايات المتحدة في فصل الخريف، الأمر الذي دفع الأشخاص لاستخدامها في الاحتفال، وحفر الثمرة وتحويلها لأشكال مخيفة.

وأصبح عيد الهالوين ظاهرة كاملة عند دخوله لعالم السينما الأمريكية، التي أنتجت أفلامًا كثيرة حول هذا العيد، اتسم بعضها بالرعب.

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