في الوقت الذي ألمح فيه قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن مهمتهم في غزة ولبنان قد استُكملت، تساءلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيستمع إلى هذه الآراء.

وذكرت "سي إن إن"، أن قادة الجيش الإسرائيلي، بطريقة دقيقة وصريحة على نحو متزايد، يشيرون إلى تحقيقهم كل ما يمكنهم تحقيقه عسكرياً في لبنان وغزة، وأنه حان الوقت للساسة لإبرام اتفاق.

ويأتي ذلك بينما قال رئيس الوزراء اللبناني، إن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد يكون وشيكا. لكن المرشحين للرئاسة الأمريكية أوضحا أنهما لا يريدان أن تكون الحرب في غزة ولبنان على الأجندة عند تولي أي منهما المنصب.

وعندما اجتمع كبار جنرالات جيش الاحتلال مع الضباط في شمال غزة – الذين يشنون أحد أعنف العمليات العسكرية منذ العام الماضي – ذهب إلى أبعد مدى على الإطلاق في الإشارة إلى أن المراحل العسكرية في كلا الصراعين ينبغي أن تنتهي.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، هارتسي هاليفي: "في الشمال، هناك احتمال للتوصل إلى نتيجة دقيقة"، في إشارة إلى الحرب ضد حزب الله اللبناني.

وفي غزة، قال: "إذا تخلصنا من قائد لواء شمال غزة، هذا انهيار آخر... لا أعلم ما سنواجهه غدا، لكن هذا الضغط يقربنا لمزيد من الإنجازات".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي مراراً وتكراراً بـ"النصر المطلق"،ولطالما شعر وزير دفاعه يوآف جالانت بالغضب تجاه هذا الهدف. وفي أغسطس، قال خلال جلسة برلمانية مغلقة إن فكرة "النصر المطلق" في غزة "هراء"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

واتخذت هذه النظرة السلبية لهدف نتنياهو من الحرب صيغة رسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تحدثت تقارير عن أنه أرسل مذكرة خاصة إلى رئيس الوزراء وبقية حكومته قال فيها إن الحرب ضلت طريقها.

وكتب جالانت في المذكرة: "الوضع الحالي الذي نعمل فيه، بدون بوصلة صحيحة وبدون أهداف حرب محدثة، تقوض إدارة العملية وقرارات الحكومة".

وفي غزة، بحسب المذكرة، يجب أن تضمن إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين المتبقيين، والتأكد من عدم وجود تهديد عسكري من حركة حماس، وتعزيز الحكم المدني، وفقا لتعبيره.



أما في لبنان، قال مصدر مطلع لـ"سي إن إن" إنه "يوجد في اللحظة الراهنة رغبة لإنهاء الحرب في لبنان بينما نحن متقدمون".

ومع ذلك، يظل نتنياهو متمسكاً بموقفه. وعندما عاد الكنيست الإسرائيلي من العطلة هذا الأسبوع، بدا أن رئيس الوزراء يكرر هدفه المتطرف، قائلا: "النصر المطلق هو خطة عمل منظمة ومتسقة نحققها خطوة خطوة".