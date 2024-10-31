أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 694 ألفا و950 جنديا، بينهم 1310 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9156 دبابة، منها 19 دبابة أمس الأربعاء، و18450 مركبة قتالية مدرعة، و20013 نظام مدفعية، و1243 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و994 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و18063 طائرة مسيرة، و2627 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و27961 من المركبات وخزانات الوقود، و3570 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.