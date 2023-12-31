68 شهيدا في قصف إسرائيلي على وسط مدينة غزة شمالي القطاع

استشهد 68 فلسطينيا على الأقل، اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 مواطنا، وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا، وإصابة العشرات.

ومع بلوغ الحرب على غزة يومها الـ85، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي.

وقال بيان لـ صحة غزة، طالعته «الشروق»، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 21 ألفا و822 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.