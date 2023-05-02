انتهاء مظاهرة عيد العمال الثوري قبل وصولها إلى وجهتها في العاصمة الألمانية

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صرحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية مساء اليوم الإثنين، بانتهاء "مظاهرة عيد العمال الثوري" التي شارك فيها عدة آلاف قبل وقت قصير من وصولها إلى وجهتها النهائية في أحد الميادين بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت المتحدثة، إن منظم التجمع أنهاه، مشيرة إلى أنه عزا إنهاء التجمع إلى التواجد الشرطي.

وكان من المنتظر بالأساس أن تصل المظاهرة إلى ساحة "اورانين بلاتس".

وكتب المنظم على تويتر: "مظاهرة أول مايو الثورية انتهت، من الجميل أنكم جميعا كنتم موجودين".

وأشار إلى أن نحو 20 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، في المقابل، قدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 12 ألف شخص.

وكان موكب المظاهرة وصل مبكرا نسبيا إلى مخفر الشرطة المثير للجدل عند بوابة كوتبوس في منطقة كرويتسبرج.

وكانت الشرطة استعانت بالعديد من أفرادها والعوارض لحماية المنطقة المحيطة بالمبنى الشاهق الذي يقع به المخفر.

ووفقا لملاحظات مراسلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم إلقاء القبض على شخص واحد على الأقل بعد تفكيك المظاهرة.