محافظ أسيوط يستقبل وزير الشباب خلال زيارته لتفقد بعض المشروعات

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار إجراء وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية وعقد لقاءات مع الشباب وافتتاح نادي وادي دجله مساءًا بمدينة أسيوط الجديدة.

حضر الاستقبال العميد علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بأسيوط.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسيوط تحت رئاسة اللواء عصام سعد محافظ الإقليم، موضحًا أنه من المقرر أن يجري جولة في المحافظة لتفقد أعمال التطوير بمراكز الشباب وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمراكز الشباب المختلفة على مستوى الجمهورية.

فيما رحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوزير الشباب والرياضة لزيارته المحافظة، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة في المحافظة وهو ما يظهر جليًا في عملية التطوير المستمرة في مراكز الشباب من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري.

كما استعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة في قطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يجري تطوير وإحلال وتجديد 81 مركزا شبابيا بكافة القرى المستهدفة بتكلفة 362 مليون جنيه وذلك ضمن خطة لرفع كفاءتها وقدرتها على تنمية وتبني المواهب الشابة في كافة الألعاب وتوفير كافة الإمكانيات بهذه المراكز لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة وتخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في كافة المسابقات مشيدًا بجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التوسع في تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية أسلوب حياة وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الإمكانيات بها لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن تشمل الزيارة تفقد بعض المشروعات الشبابية ومنها استاد أسيوط الرياضي والأعمال الإنشائية النهائية لمركز شباب منفلوط وأعمال التطوير بمركزي شباب نزه قرار وكوم بوها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما سيعقد لقاء شبابي حواري بديوان عام المحافظة بمشاركة 300 شاب وفتاة وقيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية كما سيشهد عرض الأنشطة الرياضية لمركز شباب ناصر ويختتم الزيارة بافتتاح نادي وادي دجلة مساءًا بمدينة أسيوط الجديدة.