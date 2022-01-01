إسراء عويس تتوج بفضية الوثب الطويل بدورة ألعاب البحر المتوسط

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توجت إسراء عويس لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى بالميدالية الفضية في منافسات الوثب الطويل بدورة ألعاب البحر المتوسط، والتي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر.

وفازت إسراء بالميدالية الفضية في منافسات الوثب الطويل بعدما سجلت 6.56 أمتار.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى في دورة ألعاب البحر المتوسط 12 لاعبًا ولاعبة وهم: إيهاب عبدالرحمن وماجد محسن ومصطفى الجمل وعلاء العشري ومصطفى عمرو ومحمد مجدي ويوسف بدوي ومحمد طلعت وبسنت حميده واسراء عويس وروان أيمن ولينه عمرو.

بتلك النتيجة، رفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط إلى 31 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و 10 فضيات و 15 برونزية.