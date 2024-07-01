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كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب تسديد طاهر محمد ركلة الجزاء التي أهدرها أمام طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة في لقاء مؤجل من الجولة 13 لبطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد الكلية الحربية "أنا صاحب القرار، ولا أميل لأن يسدد ركلة الجزاء نفس اللاعب الذي تعرض للعرقلة، لأنها لا تكون خطوة جيدة".

وأضاف المدرب السويسري "أتحمل نتيجة قراري، لقد أدى طاهر مباراة كبيرة، لقد سجل هدفا وصنع آخر".

وكان طاهر محمد سجل الهدف الأول للأهلي وصنع الرابع لزميله الفلسطيني وسام أبو علي بينما أهدر ركلة جزاء والنتيجة تشير لتقدم فريقه بثلاثية دون رد.