روسيا تقر بسحب قواتها من ليمان بعد تقدم أوكراني

أقرت روسيا بأن قواتها انسحبت من بلدة "ليمان" المهمة في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت، أن قواتها انسحبت من المدينة باتجاه مواقع مرتبطة بالجيش.

جاء ذلك بعدما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق، أن جنودها "دخلوا تلك البلدة التي تعتبر تقاطعا مهما للسكك الحديد في شرق البلاد".

وكتبت في تغريدة على تويتر: "قوات الهجوم الجوي تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك".

فيما كان الجيش الأوكراني قد أعلن قبل ذلك أنه "يحاصر" آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا إلى أراضيها أمس الجمعة.

وأوضح أن هناك ما بين خمسة آلاف و5500 جندي روسي محاصرون، لكن العدد ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين حاولوا الفرار.

إلى ذلك، أكد أن استعادة ليمان ستسمح لكييف بالتقدم إلى منطقة لوغانسك، التي أعلنت موسكو السيطرة عليها بالكامل في بداية يوليو بعد تقدم بطيء وقصف لعدة أسابيع.

وشدد على أهمية السيطرة على ليمان لأنها تمهد للذهاب لأبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك، وتحرير دونباس.