رئيس جنوب أفريقيا يكشف كيفية سرقة 580 ألف دولار منه

كشف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا التفاصيل الكاملة لكيفية سرقة العملات الأجنبية التي جناها من بيع جواميس من مزرعته الخاصة للحيوانات البرية في 2020، مشيرا إلى أنه اتبع الإجراءات الملائمة في الإبلاغ عن الجريمة ونفى انتهاك أية قوانين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر رامافوزا في مذكرة من 138 صفحة للجنة برلمانية أن الحيوانات تم بيعها مقابل 580 ألف دولار نقدا للسوداني مصطفى محمد إبراهيم حازم في نهاية 2019.

وأضاف الرئيس أن مدير المزرعة وضع الأموال في خزانة، ونقلها لاحقا إلى أريكة في غرفة نوم احتياطية "داخل مقر إقامتي الخاص، نظرا لاعتقاده أنه مكان آمن، حيث ظن أنه لا يمكن لأحد أن يقتحم منزل الرئيس".

