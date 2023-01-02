اليابان تنشر طائرات لمراقبة عمليات حاملة طائرات صينية بالمحيط الهادي

قالت اليابان، اليوم الاثنين، إنها نشرت مقاتلات وطائرات وسفنا حربية على مدار الأسبوعين الماضيين لمراقبة حاملة الطائرات لياونينج وخمس سفن حربية أجرت مناورات عسكرية بحرية وعمليات قتالية في المحيط الهادي.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان صحفي إن طوكيو راقبت العمليات بعدما أبحرت المجموعة التابعة للبحرية الصينية، التي تتضمن مدمرات صواريخ، بين جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما الرئيسيتين إلى غرب المحيط الهادئ من بحر الصين الشرقي يوم 16 ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أنه قبل العودة من الطريق نفسه يوم الأحد، أجرت حاملة الطائرات الصينية أكثر من 300 عملية إقلاع وهبوط لطائرات ثابتة الجناحين وهليكوبتر، ولم تفد الوزارة بحدوث أي اعتداء أو اختراق داخل المياه الإقليمية اليابانية أو المجال الجوي الياباني.

وبينما قامت الصين بهذه التدريبات العسكرية في الماضي، بما فيها واحدة في مايو، فإن المناورات الحديثة الواسعة النطاق بالقرب من الجزر اليابانية جاءت بعدما أعلنت اليابان إنها ستضاعف الإنفاق على الدفاع خلال الخمسة أعوام المقبلة في محاولة لردع الصين عن استخدام جيشها لتعزيز مطالبها بالسيادة على أجزاء من المنطقة، بما فيها تايوان.

وأفادت اليابان أيضا بأنها حددت عمليات تحليق أجرتها الطائرة المسيرة الصينية دابليو.زي-7 بالقرب من مياكوجيما يالأحد ومجددا يوم الاثنين، وهي أول مرة تُرصد فيها الطائرة المسيرة المحلقة على ارتفاع كبير في المنطقة.