تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة قيد الصفقات الجديدة للفريق الأبيض قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان اتحاد الكرة قد رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «اأزمة القيد مش بسبب الفلوس أو نادي الزمالك، هي حرب ضد مرتضى منصور وعايزين يكسروه، والجمهور لازم يساند رئيس ناديه».

وأضاف: «جماهير الزمالك لازم تقف في ظهر النادي ورئيسه، عشان ضد حرب علينا من كل مكان، وأيه علاقة خيري رمضان وأحمد موسى بأزمة القيد!».

وتابع رئيس الزمالك: «حازم إمام كاذب وتحدثنا معه في أزمة قيد الزمالك، ولكنه رفض المساعدة والوقوف بجانب ناديه، وقدمت استقالتي لوزير الرياضة، ولكنه رفضها وأخبرني بأن النادي يحتاجني».

وأوضح: «هناك فارق بين تسجيل وقيد اللاعبين، النادي مسؤول عن عملية التسجيل، فيما تكون عملية القيد من اختصاص اتحاد الكرة، ولا يوجد نص في اللائحة يسمح للاتحاد بمنعي من القيد بسبب المديونيات».

وواصل منصور: «ما حدث من اتحاد الكرة قد يؤدي لوقف النشاط الرياضي في مصر، ولكني أتعامل بهدوء بسبب خوفي على مصلحة البلد، وقمت بتصوير وتسجيل كل ما حدث في مقر الجبلاية أمس».

وأتم: «منحت اتحاد الكرة مهلة حتى صباح الغد، من أجل البحث عن مخرج لجريمة منع الزمالك من القيد، قبل أن أقدم شكوى للفيفا قد تؤدي لوقف النشاط الرياضي في مصر».