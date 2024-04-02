خامنئي يتوعد إسرائيل بالانتقام بعد الهجوم على قنصلية إيران في دمشق

توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إسرائيل، بالانتقام بعد مقتل جنرالين إيرانيين في هجوم يعتقد أن إسرائيل نفذته على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وقال في بيان، اليوم الثلاثاء: "سوف يعاقب رجالنا الشجعان هذا النظام الخبيث".

وقال خامنئي: "سوف نتأكد أنهم سيندمون على هذه الجريمة، والجرائم المماثلة".

وتأتي تصريحات المرشد عقب إدانة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الهجوم، كما توعد بالرد.

كانت وسائل إعلام ايرانية أعلنت مقتل 7 أشخاص في استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن الاستهداف الإسرائيلي للقسم القنصلي التابع للسفارة الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، ومعهم خمسة آخرين من ضباط الحرس الثوري الإيراني.