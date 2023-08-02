بولندا تتهم بيلاروس باقتحام مجالها الجوي

اتهمت بولندا بيلاروس بغزو المجال الجوي بطائرات مروحية وردت بزيادة عدد الجنود على الحدود.

وانتهكت طائرتان مروحيتان بيلاروسيتان كانتا تحلقان بالقرب من الحدود المجال الجوي البولندي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية يوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الدفاع.

وعبرت المروحيتان الحدود في منطقة بيالوفيزا على بعد نحو 250 كيلومترا شرق وارسو يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة إن المروحيتين حلقتا على ارتفاع منخفض للغاية ، مما يجعل من الصعب على أنظمة الرادار اكتشافهما.

وأمر وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك بزيادة عدد الجنود وتوفير موارد إضافية، بما في ذلك طائرات مروحية قتالية، على الحدود. ولم يتم تقديم أي أرقام. وكانت بولندا قد أبلغت حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالحادث.

وتسبب تدفق مقاتلين من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة إلى بيلاروس في عدم الارتياح في بولندا ودول الناتو الأخرى. لذلك كان الجيش البولندي قد أمر بالفعل بنشر قوات إضافية من غرب البلاد إلى الشرق.