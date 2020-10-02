المؤبد لموظفين والعزل من الوظيفة بالشهر العقاري لاتهامهما بالتزوير في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الخميس، كلا من: "م.ش.ر"، 52 عامًا، موظفة بالشهر العقاري، و"أ.م.ع"، 34 عامًا، مراجع مساحي بالشهر العقاري، بالسجن المؤبد، والعزل من الوظيفة؛ لاتهامهما بالتزوير، واختلاس محررات رسمية، وذلك في القضية رقم 14617 لسنة 2020 جنايات أول المنتزه.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 18 حصر أموال عامة استئناف الإسكندرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، حول قيام موظفين باختلاس "دفاتر، ومحررات رسمية" واستبدالها بأخرى "مزوره" في محل عملهما بالشهر العقاري، شرقي المحافظة.

كشفت تحريات المباحث أن المتهمة الأولى، موظفة بالدرجة الأولى بمكتب توثيق المنتزه، التابع لمصلحة الشهر العقاري، والمتهم الثاني، مراجع مساحي في منطقة الشهر العقاري، وبصفتهما موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع "مسئولية الحفظ لمكتب توثيق المنتزه" اختلسا دفاتر التصديق حرف "أ" لسنة 2010 بداية من المحضر رقم 124 وحتى رقم 909 حرف "و".

بالإضافة إلى المحاضر من رقم 8853 وحتى 10200 حرف "ط" والتي كانت في عهدتهم، حيث اشتركوا سويًا في إخفاء تلك الدفاتر وإخراجها من مأمورية الشهر العقاري؛ لتحقيق مصلحة شخصية، وتزوير ومحو بيانات بدفاتر الشهر العقاري، وتدوين بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك بغرض استصدار محضر تصديق واستخراج بدل منه "مزورًا".

كما تبين من التحقيقات أن المتهمة الأولى متورطة في القضية رقم 10311 لسنة 2014 جنايات المنتزه، بتهمه محو بيانات وتغيرها بدفتر العهدة.