قال آرثر ميلر، نائب المراقب المالي وكبير موظفي مكتب الميزانية المركزي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، إن التكلفة التي تكبدتها الولايات المتحدة بسبب حربها ضد إيران ارتفعت إلى 3ر48 مليار دولارحتى 13 نوفمبر الجاري.

وقال ميلر ، إن المبلغ يشمل الإنفاق على الذخيرة والمعدات البديلة وتكاليف التشغيل، ولا يضم تكاليف الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية، وهو بند كانت أرقام البنتاجون السابقة تستبعده أيضاً.

وكان مكتب الميزانية في الكونجرس، الذي يُعدّ التحليلات، قد قدّر أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي.