أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو اتخاذ أي قرار ​بشأن شن ضربات كبرى جديدة ضد إيران إلى العام المقبل، مؤجلا بذلك جدولا زمنيا كان قد ربطه سابقا بانتخابات التجديد النصفي ‌التي جرت هذا الشهر.

وفي مقابلة مع رويترز، قال ترامب يوم الخميس لدى سؤاله بشأن احتمال شن هجمات جديدة على إيران "حسنا، سأتحدث معكم حول هذا الأمر بعد مطلع العام".

وأضاف "لدينا متسع من الوقت"، وذلك على متن طائرته أثناء العودة إلى واشنطن من الصين.



وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تأرجح ترامب بين التهديد بتصعيد المواجهة مع إيران والإشارة إلى إمكانية تهدئة الأعمال القتالية، في ظل ​استمرار المواجهة بين الطرفين والجهود الرامية إلى تسوية الصراع.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت الخميس "سنرى ما سيحدث بعد الأول من ​يناير". وأشار إلى هذا الجدول الزمني الجديد في مقابلة منفصلة اليوم مع مراسل لموقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية، قائلا "لست ⁠في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران".

وأشار ترامب مرارا خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات الكونجرس في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني إلى ​أن إيران قد تصبح أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الدائر منذ ثمانية أشهر بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.



لكن بعد خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على ​مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس، ذكرت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أنها تعتقد أن الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تؤتي ثمارها. ومن جانب آخر، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي سيظل تحت سيطرة الجمهوريين حتى الثالث من يناير كانون الثاني، اليوم مجددا إجراء كان يهدف إلى كبح جماح الحرب.

وأقر ترامب بأن إيران لعبت دورا في خسائر الانتخابات، لكنه أكد أنه ​لم يكن ليغير مساره، مضيفا أنه سيتريث في شن هجمات جديدة في الوقت الراهن.

ونأى جيه.دي فانس نائب الرئيس، وهو مرشح محتمل للرئاسة في عام ​2028، بنفسه علنا عن هذه الحرب، التي قال إنها سبب في الهزيمة السياسية التي مني بها الحزب. وأبعد ترامب في وقت لاحق فانس عن الجهود الدبلوماسية المتعلقة بإيران ‌ووجهه بالتركيز ⁠على القضايا الداخلية بدلا من ذلك.

وردا على سؤال من رويترز حول منشور لنائب الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب "كان جيه.دي على صواب... ما قاله كان صحيحا. لقد قال إن هذا الموقف برمته يعد بالتأكيد أحد الأسباب التي جعلت الانتخابات لا تسير لصالحنا".



وأضاف ترامب "والأمر الأهم هو: لو اضطررت للقيام بذلك مجددا، هل ستفعله؟ والجواب هو نعم، لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

ولم يتطرق البيان المشترك، الذي صدر اليوم عقب القمة التي جمعت ترامب ​بنظيريه الروسي والصيني، إلى قضية حرب إيران.

* التقليل من ​شأن تهديد بالقنبلة القذرة

وسئل ترامب ⁠في مقابلة فوكس نيوز عن تقرير بثته شبكة (سي.إن.إن) هذا الأسبوع ورد فيه أن إيران تخطط لتفجير "قنبلة قذرة" في واشنطن. وتستخدم هذه القنبلة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة.



وبدا أنه يقلل من خطورة هذا التهديد، إذ قال "لا أعتقد ذلك" عندما ​سئل عما إذا كان ينبغي لسكان العاصمة أن يشعروا بالقلق، لكنه أضاف أن هناك مؤشرات على أن ​إيران "تدرس" امتلاك أسلحة بيولوجية ⁠أو كيميائية، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال ترامب "هناك مؤشرات على أن إيران تدرس امتلاك الغازات والأسلحة البيولوجية، لأننا أوقفنا برنامجها النووي. فالنووي أصعب بكثير. وهم يدرسون الغازات و... الأسلحة البيولوجية، وهي أمور غير جيدة، وأشياء أخرى".

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على منصة إكس أن اتهامات الولايات المتحدة لطهران ⁠بتطوير أسلحة ​كيميائية وبيولوجية تهدف إلى بث الذعر وتبرير العمل العسكري. ووصفت طهران تقرير سي.إن.إن في وقت ​سابق من هذا الأسبوع بأنه "عار من الصحة".

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران منذ فترة طويلة بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وكان تدمير البرنامج النووي الإيراني أحد ​المبررات الرئيسية التي استند إليها ترامب عندما شن ضربات على إيران في فبراير شباط بالتعاون مع إسرائيل.