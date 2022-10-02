9 أعضاء من الناتو يعلنون رفضهم لضم روسيا مناطق أوكرانية إلى أراضيها

رفض قادة 9 دول من أعضاء حلف الناتو في شرق ووسط أوروبا، اليوم الأحد، محاولات روسيا لضم المناطق الأوكرانية إلى أراضيها بشكل غير شرعي، على حد وصفهم.

جاء ذلك في بيان مشترك نشر على الموقع الرسمي للرئاسة البولندية ضم كل من بيانا مشتركا لرؤوساء التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينغرو وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، تعليقا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية، هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، إلى الأراضي الروسية.

وذكر البيان: "نحن رؤوساء دول شرق ووسط أوروبا، والتي زار قادتها كييف خلال الحرب وشهدوا بأعينهم آثار العمليات العسكرية الروسية، لا يمكننا السكوت في وجه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من قبل الاتحاد الروسي، ولذلك أصدرنا هذا البيان".

وأضاف البيان: "نكرر دعمنا لسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، ولا ولن نعترف أبدا بمحاولات روسيا لضم أي مناطق أوكرانية (إلى أراضيها)"، كما أكد قادة الدول على دعمهم الكامل لقرار قمة الناتو في بوخارست لعام 2008 فيما يخص العضوية المستقبلية لأوكرانيا في الحلف.

وشدد البيان أيضا على دعم تلك الدول لأوكرانيا في مواجهة روسيا، كما طالب قادة الدول موسكو "بالانسحاب الفوري من كل المناطق مُشجعين كل حلفائهم على زيادة دعمهم العسكري إلى أوكرانيا.