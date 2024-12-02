وزير الخارجية التركي: تطابق تركي إيراني في وجهات النظر بشأن تصفية المجموعات الإرهابية

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قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان إن هناك تطابق تركي إيراني في وجهات النظر بشأن تصفية المجموعات الإرهابية- حسب قناة الجزيرة.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قام بزيارة إلى العاصمة التركية، أنقرة صباح اليوم الاثنين بعد زيارة سريعة أمس الأحد إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري، بشار الأسد لمناقشة الدعم الإيراني للحكومة والشعب السوريين – حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال عراقجي في تصريحات صحفية قبل مغادرة سوريا: " تظن الجماعات الإرهابية الآن بأنها حصلت على فرصة لتطل برأسها مجددا، لكن سيتم مواجهتهم".

وأكد أنه ناقش مع الرئيس السوري آليات الدعم الإيراني قائلاً: "نقلت رسالة إيران إلى سيادته بوضوح وهي رسالة المقاومة والصمود ودعم وإسناد إيران للحكومة والجيش والشعب السوري وشخص الرئيس بشار الأسد".