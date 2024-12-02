زيلينسكي ينتقد شولتس مجددا بسبب مكالمته الهاتفية مع بوتين

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددًا بسبب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأوكراني مع شولتس بعد اللقاء الذي جمع بينهما في كييف اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي:" أعتقد أنه بعد المحادثة الأولى ستتبعها الثانية والثالثة والخامسة، لأن كل قائد دولة يريد أن يأخذ زمام المبادرة"، معربا عن خشيته من حدوث موجة من هذه المحادثات التي "قد ترقى إلى مستوى الاعتراف ببوتين".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا الأمر يعزز وضع أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أن العوامل التي تجمع بين كييف وبرلين أكثر من العوامل التي تفرق بينهما.

يشار إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها شولتس لكييف منذ عامين ونصف العام، ولدى وصوله أعلن شولتس عن توريد المزيد من الأسلحة للدفاع ضد روسيا بقيمة 650 مليون يورو في ديسمبر الجاري.

كان المستشار الألماني زار العاصمة الأوكرانية لأول مرة قبل وقت قصير من الغزو الروسي في فبراير 2022. وبعد أربعة أشهر من الهجوم الروسي، أعقب ذلك بزيارة أخرى في يونيو 2022 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماريو دراجي. ومهد الثلاثة الطريق أمام أوكرانيا لكي تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان شولتس أجرى في منتصف الشهر الماضي أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس الروسي منذ ما يقرب من عامين، الأمر الذي عرَّض شولتس لانتقادات، ليس من زيلينسكي وحده.