ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان

أفاد تقرير لبناني بحدوث زيادة كبيرة اليوم الخميس في أسعار المحروقات في البلاد حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان بمقدار 28 ألف ليرة والديزل أويل 41 ألف ليرة والغاز 15 ألف ليرة.



ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أصبحت أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان 397 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 407 آلاف ليرة، والمازوت 375 ألف ليرة، والغاز 28 ألفا و800 ليرة.



ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.



ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.