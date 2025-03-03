رغم ندرة ظهورها في الفعاليات العامة، لم تستطع النجمة النجمة العالمية ميج رايان مقاومة سحر حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، حيث تألقت بإطلالة خطفت الأنظار خلال الحدث السينمائي الأضخم لعام 2025.

اختارت نجمة «You 've got Mail»، فستانا مخمليا أنيقا باللون الأحمر من توقيع «Ashi Studio»، تميز بقصة فريدة مع قصة متدلية بتصميم ثلاثي الأبعاد يضيف لمسة درامية راقية. جاء الفستان بتصميم انسيابي، بينما أضفى شقان جانبيان مزدوجان جرعة من الجرأة، كاشفا عن حذاء أسود أنيق بكعب من الستان، ولمحة من ساقيها.

وأضافت رايان لمسة من الفخامة من خلال سوار مرصع بالألماس وخاتم أحمر من «Tiffany & Co»، بينما تركت شعرها المموج الطبيعي منسدلا ليبرز ملامحها الناعمة. واعتمدت مكياجا بسيطا بأحمر شفاه وردي لامع، مع لمسة من أحمر الخدود وماسكارا خفيفة لتحديد عينيها.

ويعد هذا الظهور نادرا لرايان على السجادة الحمراء، حيث كان أخر حضور رئيسي لها في حفل أكاديمية المتحف السينمائي السنوي الرابع في لوس أنجلوس في أكتوبر من العام الماضي.

وعلى الرغم من عدم مشاركتها في حفل الأوسكار 2024، الذي شهد ظهور نجلها جاك كويد في الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم «Oppenheimer»، إلا أنها حضرت حفل «Vanity Fair» ما بعد الأوسكار في العام الماضي.