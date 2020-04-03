العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق في مقتل مهاجرين اثنين على الحدود التركية-اليونانية

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل اثنين من المهاجرين قالت المنظمة العفو الدولية إنهما قتلا بعد أن أطلقت قوات حرس الحدود اليونانية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على طالبي اللجوء في ذروة العنف الحدودي في أوائل مارس مشيرة إلى أن أمرأة لا تزال مفقودة.

وقال ماسيمو موراتي، نائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا: "سافر الناس من تركيا إلى اليونان بحثًا عن الأمان، لكنهم قوبلوا بالعنف الشديد لدرجة أن اثنين على الأقل قتلا بشكل مأساوي".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث، في الوقت الذي نفت فيه أثينا الاتهامات بأن قواتها أطلقت النار على المهاجرين.

وكان أشخاص من عدة دول قد تجمعوا على الحدود بعد أن قالت أنقرة في أواخر فبراير أنها ستفتح البوابات، مشيرة إلى تدفق جديد محتمل في الوافدين من سورية المجاورة.

والرجلان هما باكستاني يبلغ من العمر 43 عاما ويدعى محمد جولزاري، وسوري يبلغ من العمر 22 عاما ويدعى محمد العرب، وقتلا على الحدود البرية يومي 2 و4 مارس الماضي أثناء محاولتهما العبور إلى اليونان عند معبر بازاركولي/ كاستانيز، وفقا للمنظمة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن شخصا ثالثا مفقودا ويفترض أنه توفي.