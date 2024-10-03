عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر

تحدث الفنان عبد العزيز مخيون، عن كواليس مشاركته ضمن أحداث مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 والذي لاقى على نجاحاً كبيراً وقت عرضه عبر القنوات الفضائية.

وتابع عبد العزيز مخيون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن مسلسل "جودر" خضع لمجهود كبير من جانب الإنتاج والإخراج والممثلين، لأن المسلسل له طبيعة خاصة نظرًا لوجود الخيال وعوالم أخرى، ومهندسي الديكور والإنتاج هم من صنعوا هذه العوالم، بالإضافة إلى الإكسسوار وملابس الشخصيات، كل هذه التفاصيل تستلزم إنتاج ضخم وأموال كثيرة.

وذكر أنه كان يخضع لأكثر من ساعة ونصف، مع الكوافير لوضع اللحية من أجل التحضير لشخصيته في مسلسل "جودر"، مؤكدًا أن الأعمال التاريخية والخيال تتطلب مجهودًا كبيرًا أكثر من المسلسلات الاجتماعية، والفضل يعود للمخرج إسلام خيري.

وأوضح أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده في الجزء الثاني ضمن أحداث مسلسل جودر، في شهر رمضان الماضي، وينتظر عرضه في الوقت المناسب الذي تحدده الشركة المنتجة.