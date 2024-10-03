وزير الخارجية يُكرم الوزير السابق سامح شكري



أقام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، حفلا لتكريم الوزير السابق سامح شكري بحضور وزراء الخارجية السابقين وقيادات الوزارة وأعضاءها.

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة، تقدم خلالها بالشكر لسامح شكري للدور الهام الذي قام به خلال توليه قيادة وزارة الخارجية، وإسهاماته المقدرة في الحفاظ على المصالح المصرية في ظل تحديات إقليمية ودولية.

كما أكد أن الدبلوماسية المصرية العريقة كانت وستظل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.

من جهته، أعرب سامح شكري عن تقديره لهذا التكريم، مشيراً إلى اعتزازه بالفترة التي تولي خلالها قيادة الوزارة وما لمسه من تفاني وإخلاص من أعضاءها في مواجهة التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية.