 جرحى وقتلى في مدينة بيلجورود الروسية إثر غارة بطائرة مسيرة - بوابة الشروق
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جرحى وقتلى في مدينة بيلجورود الروسية إثر غارة بطائرة مسيرة

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 7:59 م

قال حاكم مدينة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن شخصا أُصيب بجروح قاتلة في أحد الأفنية، في هجوم بطائرة مسيرة، في منطقة بيلجورود الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم الأحد، أن الطائرة المسيرة ألقت عبوة ناسفة، وأدى انفجار العبوة إلى مقتل الشخص.

وكان جلادكوف قد ذكر في وقت سابق أن أربعة أشخاص أصيبوا عندما تعرضت قرية أوكتيابرسكي لقصف من جانب القوات الأوكرانية، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقوع 47 هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية، اليوم الأحد.

وفى الوقت ذاته ، أفادت الوزارة أن القوات الروسية واصلت تقدمها في شرقي أوكرانيا، وخاصة في منطقة دونيتسك، حيث احتلت العديد من القرى مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أن القوات الروسية استطاعت الآن السيطرة على قرية فيشنيف، في خطوة أخرى نحو الاستيلاء على مدينة بوكروفسك التعدينية والصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

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