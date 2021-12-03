حسن الرداد: أعمالي مع إيمي ليست تقليدًا لنموذج فؤاد المهندس وشويكار

قال الفنان حسن الرداد، إنّ أعماله مع زوجته الفنان إيمي سمير غانم لم تمثل محاولة لتقليد نموذج الثنائي فؤاد المهندس وشويكار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه وإيمي من أكثر الثنائيات الناجحة في مصر والوطن العربي.

واستدل على ذلك بالقول: "إحنا متجوزين من 5 سنين ومفيش شهر بيعدي من غير شائعة عننا، والناس اللي بتكتب عاوزة تعمل رواج علشان شايفين إننا ناجحين ومحبوبين".

واعتبر الرداد، أن أزمته الوحيدة أنّه لا يرد على الشائعات التي يتم ترديدها وهو ما يقود إلى تصديقها فيما بعد.

ولفت إلى أنهما حقّقا نجاحًا كبيرًا، لكن الأمر أثار أزمة بأن أي عمل مشترك سواء سينما أو تلفزيون يُطلب منهما الاشتراك سويًّا في العمل.