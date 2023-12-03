إعلام فلسطيني ينقل عن مصدر بالقسام: انسحاب 70% من قوات الاحتلال من شمال غزة

كشف مصدر قيادي بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن انسحاب عدد كبير من قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

ونقلت شبكة «قدس» الفلسطينية عن المصدر - دون أن تكشف هويته - قوله إن 70%؜ من قوات الاحتلال انسحبت خارج شمال قطاع غزة.

وأرجع المصدر، هذا الأمر إلى فشل عمليات قوات الاحتلال وتصاعد ضربات المقاومة الفلسطينية. وكانت المقاومة الفلسطينية قد وجَّهت سلسلة من الضربات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نجح مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من ثمانية جنود وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر شمال شرق مدينة خانيونس.

وفي ضربة أخرى، نجح مقاتلو القسام، في تفجير نفق مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأوقعوا فيها إصابات محققة ومن ثم استهدفوا قوات النجدة بقذائف الهاون.

وتمكن مقاتلو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود الاحتلال شرقي بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق.