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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وقال سريع: "نفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأضاف: "نفذنا بعدد من الطائرات بدون طيار عمليتين ضد هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة".

وتابع: " نفذنا بعدد من الطائرات بدون طيار عملية ضد هدف حيوي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

ويأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قالت مصادر طبية لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن 15 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، في حين أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لـ5 أحياء في خان يونس، ونسف مباني سكنية في شمال القطاع وجنوبه.

ففي شمال ووسط القطاع المحاصر منذ شهرين، أفادت "الجزيرة" باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات متتالية على محيط حي الشيخ رضوان بشمال غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة.