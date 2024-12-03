ترودو يلتقي قادة المعارضة الكندية لمناقشة العلاقات مع أمريكا بعد تهديد ترامب بالرسوم

يعتزم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عقد اجتماع مع جميع قادة المعارضة لمناقشة العلاقات الأمريكية- الكندية بعدما هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم شاملة على جميع البضائع الكندية.

وذكر مصدر مطلع، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الاجتماع سينعقد ظهر غد الأربعاء.

واستخدم ترودو بنجاح نهج "فريق كندا" خلال الولاية الأولى لترامب عندما تمت إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، لكن حكومة الأقلية بقيادة ترودو في وضع أضعف بكثير سياسيا الآن وتواجه انتخابات في غضون عام.

وعاد ترودو إلى بلاده بعد تناول العشاء في نادي مار- آ- لاجو الذي يملكه ترامب في فلوريدا يوم الجمعة الماضي دون الحصول على ضمانات على تراجع الرئيس المنتخب عن الرسوم التي هدد بفرضها على جميع المنتجات القادمة من الشريك التجاري الكبير لأمريكا.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك إذا لم يوقف البلدان ما وصفه بتدفق المخدرات والمهاجرين عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.

وأعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنه سيقوم بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من كندا والمكسيك كواحد من أوائل قراراته التنفيذية.

ووصف ترامب محادثات يوم الجمعة بأنها "مثمرة" لكنه أشار إلى أنه ليس هناك تراجع عن تعهده بفرض الرسوم.