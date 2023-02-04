كيف تشاهد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السابعة مساء اليوم مواجهة صعبة أمام نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية (المغرب 2022)، وذلك على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

ويبحث الأهلي الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، عن تكرار سيناريو الموسمين الماضيين، والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، للمرة الثالثة على التوالي.

من جهتها، ستبحث جماهير الأهلي بشكل خاص وجماهير الكرة المصرية والعربية بشكل عام عن طرق مختلفة لمتابعة مجريات مباريات كأس العالم للأندية، وخصوصًا مباراتي الليلة بين الأحمر أمام سياتل ساوندرز، والوداد البيضاوي المغربي أمام الهلال السعودي.

وحصلت شبكة قنوات SSC السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في المنطقة العربية، بالإضافة لإحدى المنصات الإلكترونية على شبكة الانترنت.

ولا تُتاح شبكة SSC سوى عبر قمر عرب سات، وتحتاج لجهاز رسيفر خاص بها من أجل فك شفرتها، ومتابعة البطولات والأحداث التي تنقلها، ولا يتوفر هذا الجهاز سوى في المملكة العربية السعودية أيضًا.

كما ستتُاح طريقة لمتابعة مباراتي اليوم داخل مصر، من خلال الاشتراك في المنصة الإلكترونية الحاصلة على حقوق بث البطولة، أو البحث قبل بداية المباراة عن روابط "في الانترنت" ناقلة للحدث عبر البث المباشر.

من جهتها، أعلنت شبكة قنوات AEA TV العراقية بث مباراتي اليوم في مونديال الأندية عبر شاشتها على القمر الصناعي نايلسات، كما فعلت في المباراة الافتتاحية بين الأهلي وأوكلاند سيتي، وهي تحمل تردد رقم (11636 – عمودي – 27500).

كما ستوفر بعض الأقمار الصناعية الأخرى خدمة متابعة مباريات كأس العالم للأندية مثل الباقتين المشفرتين "SPORTS" عبر قمر هسباسات و "CANAL PLUS" البولندية عبر قمر هوتبيرد، أو القناة المجانية FOOT BALL عبر قمر ياهسات أو القناة المجانية CBC عبر القمر الأذربيجاني.

ويدخل النادي الأهلي النسخة الحالية من كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها باعتباره وصيف دوري أبطال إفريقيا، إثر استضافة الوداد البيضاوي البطولة، وعينه على الوصول لأبعد نقطة، وتحقيق نتيجة أفضل مما حققها في تاريخ مشاركاته السابقة، والتي تتمثل في التتويج بالميدالية البرونزية 3 مرات في أعوام 2006 و2020 و2021.

وينتظر فريق ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية الذي يُقام يوم 8 فبراير المقبل، الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز، فيما ينتظر فلامنجو البرازيلي بالدور نفسه، الفائز من مباراة الهلال أمام الوداد.