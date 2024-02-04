قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، إن بيع الأصول له تعريفات عدة، أمثال التخارج والشراكة الاستراتيجية والخصخصة، والطروحات.

واعتبر خلال حوار خاص ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن كلمة «الطروحات» الأكثر استفزازا من بين المصطلحات المتعددة لـ«بيع الأصول»، موضحا أن الأصول عبارة عن جزء من الثروة القومية، ويجري اللجوء إلى بيع جزء من هذه الثروة حال مرور الدولة بضائقة اقتصادية.

وأشار إلى أن أصول الدولة تتمثل في منشأة إنتاجية أو منشأة ذات قيمة تاريخية، أو أراض، منوها بأن بيع الأصول بمثابة خصم على القدرات الاقتصادية للدولة في مرحلة ما، وليست إضافة لها.

وأكد أن اتجاه الدولة نحو بيع بعض الأصول، لا يعتبر حلا من شأنه المساهمة في حل المشكلة الاقتصادية التي تمر بها، مشددا على أن عمليات بيع الأصول سيكون لها أثر ملحوظ على المواطن لا محالة.

ورأي أن سوء إدارة الملفات الاقتصادية في الدولة، هو من قاد الأمور بالبلاد إلى هذا الحال، مشيرا إلى أهمية وضع ملف السيطرة على الأسعار بأجندة أولويات الحكومة.