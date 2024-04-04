مباحث نصر النوبة تضبط ورشة لدمغ الدهب ومبلغ مليون جنية وكيلو ذهب بمنطقة خريط

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تمكن رجال مباحث نصر النوبة بأسوان، من ضبط ورشة بمنطقة خريط تخصصت في دمغ الذهب وتصنيعة بالمخالفة للقانون.

ووردت معلومات سرية إلى المقدم أحمد ثروت رئيس مباحث نصر النوبة، تفيد بوجود ورشة بمنطقة خريط بدمغ الذهب وتصنيعة بالمخالفة القانونية.

بعد استئذان النيابة، قامت قوة من مباحث المركز برئاسة النقبين أيمن شامة وحسين السكران باقتحام الورشة بمنطقة خريط حيث أسفرت واقعة الاقتحام عن العثور علي مبلغ مالي قدرة مليون جنيه وكيلو من الذهب وضبط متهمين.

تم التحفظ علي المضبوطات تحرير المحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.