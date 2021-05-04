صناعة التأمين الأفريقية تتخذ إجراءات لتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات

قالت سينا حبوس،الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام،التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن ممثلي صناعة التأمين المشاركين بفعاليات المؤتمر الأفريقي الرابع أعلنوا التزامهم باتخاذ إجراءات لتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات ذات الصلة بالاستدامة (ESG)، والكشف عن المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ، وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي-التابع لمجلس الاستقرار المالي-والمعروفة ب. Task Force on Climate Financial Disclosure (TCFD)، وذلك نظرا لما تتمتع به صناعة التأمين من دور رئيسي في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وكانت حبوس قد وقعت على إعلان نيروبي "للتأمين المستدام" كطرف مؤسس للاتفاق، خلال مشاركتها-افتراضيا- في المؤتمر، والذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام PSI (Principals of Sustainable Insurance) لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بنهاية الشهر الماضى.