قوات الاحتلال تستهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان شمال غزة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قصفها لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأشار مراسل قناة «الجزيرة»، إلى إصابة مجموعة من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان.

وقبل قليل، استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية، استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إضافة إلى عدد من المفقودين، إثر استهداف طيران الاحتلال منزلين في شارع الحطبية بحي الصديقين في بلدة بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43374 مواطنا، وإصابة 102261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.