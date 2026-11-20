قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، إن عدة سفارات لدول أوروبية وغير أوروبية تعرضت لأضرار جراء الضربات الجوية الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت كالاس أن الهجمات وقعت بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين. وقالت: "بينما كان بوتين يسير على السجادة الحمراء في شنتشن، استهدفت الضربات الروسية كييف وألحقت أضرارا بعدة سفارات أوروبية وغير أوروبية".

وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي سيستدعي ممثل روسيا في بروكسل، ردا على الهجمات.

وقالت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة: "تتمتع المقار الدبلوماسية بالحماية بموجب القانون الدولي، لكن استخفاف روسيا به يتجلى يوميا".

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيكثف دعمه لأوكرانيا، ويزيد الضغط على روسيا لإنهاء حربها.

ومن بين السفارات التي تعرضت لأضرار سفارتا النمسا وهولندا. وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إنه مصدوم، واصفا التصرفات الروسية بأنها "غير مقبولة تماما".

وأضاف، في إشارة إلى العاملين بالسفارة، أنهم لم يتعرضوا لأي إصابات جسدية، وهو ما بعث على ارتياحه الشديد.

وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن إن مقذوفا سقط خلف السفارة الهولندية خلال النهار. وأضاف أن زملاءه لم يتعرضوا، لحسن الحظ، لأي إصابات، لكن مبنى السفارة تعرض لأضرار طفيفة، مشيرًا إلى أن المسؤولين يحققون حاليًا للوقوف على ملابسات ما حدث.