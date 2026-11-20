وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حكم محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الخميس، والقاضي بأن ما ارتكبته ميانمار ضد أقلية الروهينجا عام 2017 يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، بأنه تجسيد للعدالة الدولية مؤكدا مجدداً أن الإفلات من العقاب على هذه الأعمال المروعة لا يمكن أن يستمر .

وبُعيد تلاوة الحكم، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حكومته ستطرد ملحق الدفاع الميانماري من المملكة المتحدة وتدعو:" بشكل عاجل إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحكم".

في المقابل، امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصدار أي تقييم للحكم، في ظل موقف الرئيس المعروف بعدم الاكتراث بالقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها :تدرس القرار لتقييم تداعياته بالكامل" قبل أن تدلي برأيها حياله.

وقضت المحكمة في وقت سابق اليوم الخميس، بأن "الاستنتاج المنطقي الوحيد"، من خلال الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملة عسكرية في عام 2017، هو أنها كانت تعتزم إبادة "جزء كبير" من أقلية الروهينجا.