أصدر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، قرارا وزاريا بمنع دخول المسافرين من غير الكويتيين القادمين من 9 دول أفريقية عقب انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وجاء في هذا القرار: "أنه يمنع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول التالية (جنوب أفريقيا – ناميبيا – بوتسوانا – زيمبابوي – موزمبيق – ليسوتو – إسواتيني – زامبيا – مالاوي) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل".

كما ينص القرار على أنه: "يطبق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من الدول المحددة لمدة 7 أيام مع عمل فحص (بي سي أر) عند الوصول، وفي اليوم السادس من الوصول".

ولم تشهد الكويت منذ عشرة أيام أي حالات وفاة بسبب كورونا، فضلا عن خلو العناية المركزة من المصابين بالفيروس.