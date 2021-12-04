بن سلمان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم /السبت/ في قصر السلام بجدة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوجه العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.



وذكرت وكالة أنباء السعودية أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.